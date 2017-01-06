На Різдво на заході та півночі України нічна температура впаде до 25° морозу

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У північних, центральних та південних областях очікуються складні погодні умови.

На Різдво по Україні пройде циклон з Балкан 112 Україна У найближчу добу погоду більшої частини території України буде визначати циклон, що переміщується через територію країни з Балкан, в ряді областей очікуються складні погодні умови, повідомляє Укргідрометцентр.

У північних, центральних областях, в Одеській і Миколаївській областях очікуються складні погодні умови: сніг, місцями сильні снігопади, хуртовини, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, температура протягом доби 14-19° морозу. У західній частині невеликий сніг; температура вночі 18-23°, вдень 13-18°.

У Харківській, Дніпропетровській і Херсонській областях сніг, місцями з дощем, місцями ожеледь, температура вночі та вдень 4-9° морозу.

У Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму місцями невеликі опади, температура близько 0°.

У Києві - снігопади, хуртовини, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. Температура протягом доби 15-17° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 7 січня найвища температура повітря становила +8 тепла в 1975 р., найнижча вночі -29,7 в 1935 р.

8 січня у північних, центральних та південних областях збережуться складні погодні умови: часом сніг, хуртовини, місцями сильний сніг, вдень на південно-сході країни сніг з дощем, місцями ожеледь, на решті території без істотних опадів.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер північний і північно-східний, 7-12 м/с, 8 січня вночі в південних і центральних, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях вночі 14-19°, на заході та півночі місцями 20-25° морозу, вдень 10-15° морозу; у Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу; у східних та Запорізькій областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

В Києві 8 січня складні погодні умови: вночі помірний, вдень сильний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 15-17°, вдень 11-13° морозу.