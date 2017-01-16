На Рівненщині селяни дали збройну відсіч заїжджим бандитам

Двох затриманих з вогнепальними пораненнями місцеві жителі передали медикам, третього – показали журналістам.

У селі на Рівненщині сталася стрілянина між місцевими жителями і "гастролерами". Можливо, мало місце спроба "кришування" незаконного видобутку бурштину

У Старому Селісталася перестрілка. Поранення отримали три людини, які скоювали розбійні напади на місцевих жителів, йдеться в сюжеті вечірнього випуску ТСН від 15 січня.

Як розповіли жителі села журналістам, невідомі з ранку ходили по хатах і совершли розбої. В будинку однієї з сімей прийшли семеро людей і, демонструючи гранату, погрожували людям фізичною розправою. Але до будинку встигли прийти збройні односельці, зав'язалася стрілянина. Вогнепальні поранення отримали троє зловмисників, яких доставили до будівлі сільради і там утримували.

Незабаром двох з них передали лікарям швидкої допомоги. Третій потрапив до медиків лише після приїзду журналістів, яким місцеві жителі повідомили про інцидент.

"Жителі села кажуть, що не довіряють місцевим правоохоронцям, так як вони можуть "зам'яти" справу, і тому хотіли дати ситуації розголосу... Під час дзвінка до ТСН місцеві повідомили, що у населений пункт приїхали семеро озброєних людей "кришувати" нелегальний видобуток бурштину. А вже після приїзду в село з'ясувалося, що причина – не в бурштині. Однак причину конфлікту ні журналістам, ні правоохоронцям ще не вдалося дізнатися", – йдеться в сюжеті.

Версію про спробу "кришування" незаконного видобутку бурштину та бездіяльність місцевої поліції також озвучив народний депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий.

"Після сьогоднішньої перестрілки Рокитнівська поліція таки втрутилася. Тільки не на стороні закону і правопорядку, а на стороні ... заїжджих бандитів. Рятували "гостей" від самосуду місцевих. Ніяких претензій до "даху" з бойовими гранатами - звичайно, немає", – написав політик на своїй сторінці в Facebook увечері в неділю, 15 січня.

Нагадаємо, 4 липня 2016 року співробітники прокуратури, СБУ і МВС провели в Рівненській області операцію з ліквідації організованої злочинної групи, яка займалася незаконним видобутком бурштину. У складі групи – працівники прокуратури, МВС, СБУ і місцеві чиновники.

Під час операції були проведені 132 обшуки і затриманий заступник прокурора області Андрій Боровик, якого слідство вважає лідером ОЗУ. Всього було затримано п'ять осіб, серед яких був і підполковник СБУ.

У серпні минулого року в Національній поліції заявили про повний контроль над "бурштиновою мафією". За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, правоохоронці повністю попереджують незаконний видобуток бурштину у Рівненській та ряді інших областей України.

Але вже у вересні прикордонники виявили нові незаконні розробки бурштину у Рівненській області.