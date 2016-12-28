На референдумі за вступ до НАТО проголосували б більше 70% українців

Українці вважають вступ до Північноатлантичного альянсу основним варіантом, який би гарантував безпеку країни.

Українці вважають вступ до Північноатлантичного альянсу основним варіантом, який би гарантував безпеку України.

Якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, у ньому б взяли участь 62% населення, серед яких 71% проголосували б за, 23% – проти, не визначилися 6% респондентів, свідчать дані опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи".

Вступ до НАТО громадяни вважають основним варіантом, який би гарантував безпеку України (так вважають 44% населення). На позаблоковий статус покладають сподівання 26%, а 6% підтримують перспективу військового союзу з Росією та іншими країнами СНД.

Крім того, 4% виступають за військовий союз із США.

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 20 грудня 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

У листопаді 2015 року президент України Петро Порошенко сказав, що Україні потрібно мінімум шість-сім років, щоб відповідати вимогам для можливого вступу в НАТО.

На сьогоднішній день відносини України і НАТО характеризуються терміном "особливе партнерство", хартія про яке була підписана в далекому 1997 році. З тих пір змінилося дуже багато, навіть в інерційному середовищі світової політики, і ці зміни створюють абсолютно нову атмосферу для взаємин України та альянсу. Докладніше про перспективи членства в Альянсі читайте в матеріалі Миколи Капітоненка "Україна-НАТО: час нових можливостей" у "Дзеркалі тижня. Україна".