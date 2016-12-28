На референдумі за вступ до НАТО проголосували б більше 70% українців

Українці вважають вступ до Північноатлантичного альянсу основним варіантом, який би гарантував безпеку країни.
Вступ до НАТО громадяни вважають основним варіантом, який би гарантував безпеку України (так вважають 44% населення). На позаблоковий статус покладають сподівання 26%, а 6% підтримують перспективу військового союзу з Росією та іншими країнами СНД.
Крім того, 4% виступають за військовий союз із США.
Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 20 грудня 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
У листопаді 2015 року президент України Петро Порошенко сказав, що Україні потрібно мінімум шість-сім років, щоб відповідати вимогам для можливого вступу в НАТО.
На сьогоднішній день відносини України і НАТО характеризуються терміном "особливе партнерство", хартія про яке була підписана в далекому 1997 році. З тих пір змінилося дуже багато, навіть в інерційному середовищі світової політики, і ці зміни створюють абсолютно нову атмосферу для взаємин України та альянсу. Докладніше про перспективи членства в Альянсі читайте в матеріалі Миколи Капітоненка "Україна-НАТО: час нових можливостей" у "Дзеркалі тижня. Україна".DT.UA