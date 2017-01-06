На православне Різдво порядок забезпечать 14 тисяч поліцейських

Більшість православних ходять до церкви лише на релігійні свята. На Різдво очікується близько 4 млн осіб.
"У ніч з 6 на 7 січня 2017 року в усіх регіонах держави в 14 тисяч культових споруд заплановано проведення різдвяних богослужінь. Очікується, що участь у них братимуть більше чотирьох мільйонів громадян", - йдеться в повідомленні Національної поліції України.
Поліція звертається до громадян із проханням поставитися із розумінням до роботи правоохоронців, не створювати конфліктних ситуацій та не порушувати громадський порядок.
За даними опитування Центру Разумкова, більшість православних українців ходить до церкви лише на релігійні свята. Зокрема, в ці дні відвідують служби 57,1% представників УПЦ Московського патріархату, 54,4% УПЦ Київського патріархату, 61,2% - інших православних, 17,5% - греко-католиків.DT.UA