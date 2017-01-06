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На православне Різдво порядок забезпечать 14 тисяч поліцейських

6 січня в 19:13

Більшість православних ходять до церкви лише на релігійні свята. На Різдво очікується близько 4 млн осіб.

церковь пожарники
До кожного православного храму на Різдво приставлять по поліцейському
ДСНС / Facebook
На православне Різдво для забезпечення громадської безпеки будуть задіяні 15 тис. поліцейських і 900 військовослужбовців Національної гвардії України.

"У ніч з 6 на 7 січня 2017 року в усіх регіонах держави в 14 тисяч культових споруд заплановано проведення різдвяних богослужінь. Очікується, що участь у них братимуть більше чотирьох мільйонів громадян", - йдеться в повідомленні Національної поліції України.

Поліція звертається до громадян із проханням поставитися із розумінням до роботи правоохоронців, не створювати конфліктних ситуацій та не порушувати громадський порядок.

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За даними опитування Центру Разумкова, більшість православних українців ходить до церкви лише на релігійні свята. Зокрема, в ці дні відвідують служби 57,1% представників УПЦ Московського патріархату, 54,4% УПЦ Київського патріархату, 61,2% - інших православних, 17,5% - греко-католиків.

За матеріалами: DT.UA
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Теги поліція Різдво Патріарх УПЦ
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