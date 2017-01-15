На початку тижня в Україні похолодає

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

На більшу частину території України пошириться помірно вологе і холодне повітря, лише у східних, Запорізькій областях та в Криму буде сиро і відносно тепло.

Відлига закінчилася, повертаються морози

У понеділок, 16 січня, у східних, Запорізькій областях та в Криму мокрий сніг, місцями з дощем, в окремих районах ожеледиця, налипання мокрого снігу; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, повідомляє в неділю Укргідрометцентр.

На решті території без істотних опадів; температура вночі 4-9°, у західних областях 8-13° морозу, вдень 1-6° морозу; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 4-9° морозу.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві - без істотних опадів. Температура вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.

На вівторок, 17 січня, синоптики прогнозують без істотних опадів, лише в Криму та на півдні Одеської області мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с, у південній частині 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, у західних областях 9-14º морозу, вдень 2-7° морозу; в Криму вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-6° тепла.

У Києві 17 січня без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 3-5° морозу.

Раніше начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко повідомила, що в Україні очікується поступове Раніше начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко повідомила, що в Україні очікується поступове потепління до кінця поточного тижня і нове зниження температури повітря 18-19 січня. "Наступне похолодання відбудеться внаслідок скандинавського антициклону. Але це похолодання буде менш глибоким, ніж на початку січня, морози будуть не такими великими - до мінус 15-17 градусів", - повідомила Адаменко.