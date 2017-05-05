На період Євробачення над Києвом частково закрили небо

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Обмеження введені для запобігання протиправних дій в сфері використання повітряного простору.

Навколо Міжнародного виставкового центру створили безпілотну зону КМДА

Державна авіаційна служба України ввела обмеження на виконання польотів над Києвом з 4 по 14 травня 2017 року.

Як повідомили в Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України, польоти обмежені в радіусі 15 км від Міжнародного виставкового центру в Києві до висоти 1,5 км.

Це обмеження не поширюється на регулярні і чартерні рейси як транзитні, так і здійснювані в аеропорти "Бориспіль" і "Київ" (Жуляни). Також обмеження не поширюється на польоти з метою надання медичної допомоги, рятувальні і необхідні для забезпечення проведення "Євробачення" (при наявності дозволів Генерального штабу та Державіаслужби). При цьому всі повітряні судна повинні бути обладнані відповідачем вторинної радіолокації і засобами радіозв'язку пілот–диспетчер.

Рішення було прийнято з метою запобігання протиправних дій в сфері використання повітряного простору.

За даними опитування компанії Research & Branding Group, до того, що Україна в 2017 році приймає Євробачення, позитивно ставиться половина жителів країни (49%), а нейтрально-байдуже – 39%. Негативно до цього факту, як і до конкурсу в принципі, відносяться лише 7% українців. Майже дві третини українців (60%) упевнені, що Україна зможе забезпечити гідне проведення цьогорічного Євробачення. Протилежної думки дотримується 17% опитаних, а 23% – не змогли дати однозначну відповідь на питання.

Детальніше про підготовку України до пісенного конкурсу читайте в матеріалі "Місяць до Євробачення-2017: бюджети та карети, Джамала і Проскурня" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".