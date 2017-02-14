На одному з заводів Донецька пролунав потужний вибух

Поранених і загиблих немає, причини вибуху встановлюються.

У ремонтному цеху Донецького казенного заводу хімічних виробів пролунав вибух Донецька міська адміністрація

У Куйбишевському районі Донецька, в одному з цехів Донецького казенного заводу хімічних виробів пролунав, повідомляє прес-служба так званої "Донецької міської адміністрації".

Вибух зафіксовано у вівторок, 14 лютого, близько 10:00 ранку.

Причини вибуху в ремонтному цеху заводу встановлюються, даних про постраждалих і загиблих на даний час немає.

Фотографіями з місця події на своїй сторінці в Facebook поділилася одна з колишніх співробітниць "ДКЗХВ".

Нагадаємо, раніше внаслідок потужного вибуху в Донецьку постраждав приватний будинок по вулиці Токмацька, 8. У під'їзді будинку в Калінінському районі вибуховою хвилею вибило шибки. Вибухову хвилю відчули також жителі Ясинуватої, Харцизька та Нового Світу.

Внаслідок вибуху постраждали щонайменше дві людини.