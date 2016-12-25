На Одещині прикордонники відкрили вогонь при спробі затримати контрабандистів

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Один з правопорушників з невідомим металевим предметом у руках намагався здійснити напад на правоохоронців.

Прикордонники виявили майже півтори тисячі пачок сигарет, які покинули контрабандисти під час втечі dpsu.gov.ua

На Одещині прикордонники застосували зброю при спробі затримання порушників, які перевозили контрабандні сигарети, повідомили в прес-службі ДПСУ.

"Один з правопорушників з невідомим металевим предметом у руках намагався здійснити напад на правоохоронців, чим вчинив загрозу життю та здоров'ю військовослужбовців. Так як на попередження голосом про зупинку та заборону наближення порушник не реагував, прикордонники зробили декілька попереджувальних пострілів вгору з вогнепальної зброї. Помітивши рішучість дій охоронців кордону, правопорушники вдалися до втечі в бік Молдови", — йдеться у повідомленні.

В ДПСУ наголосили, що враховуючи крихкий стан льоду та високу небезпеку переміщення по ньому, прикордонники на лід не виходили та правопорушників не переслідували.

"Виявлені майже півтори тисячі пачок сигарет доставлено до відділу та будуть передані фіскальній службі. Заходи по встановленню осіб, причетних до правопорушення, тривають", — додали у відомстві.

Раніше повідомлялось, що на кордоні України з Угорщиною сталася перестрілка між співробітниками Державної прикордонної служби та контрабандистами.

Нагадаємо, 13 червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав постанову Кабміну про створення 20 зведених мобільних груп із попередження та виявленню порушень на митниці. До їх складу увійшли представники Державної фіскальної служби, Державної прикордонної служби та Національної поліції. Координацію роботи мобільних груп покладено на Міжвідомчий цільової центр при ГФС.

Детальніше про проекти реформивания митниці, а також про корупційні ризики, які виникають при її функціонуванні в даний час, читаєте у статті "Як (не) реформувати митницю" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".