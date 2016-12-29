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На новорічний стіл українці в середньому планують витратити 650 грн

29 грудня в 14:57

Більшість українців зустрінуть Новий рік удома. Новорічний стіл в цьому році подорожчає.

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Стало відомо, скільки українці витратять на олів'є, шубу і шампанське
ZN.UA
Про заплановані витрати на святковий стіл у нинішньому році повідомили 74% опитаних українців, кожен з яких має намір витратити на це в середньому 654 грн, свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Про свою готовність витратитися на подарунки близьким людям в нинішньому році повідомило 63% опитаних. Середня сума витрат по цій статті складе приблизно 542 грн.

При цьому про витрати на різні розваги в нинішньому році повідомила порівняно невелика частина респондентів — 23%. В середньому кожен з них готовий витратити на ці цілі 470 грн.

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Research & Branding Group

Дослідження проводилося компанією R&B в період з 1-10 грудня 2016 року серед 1803 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО. Помилка вибірки становить ±2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.

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За даними опитування компанії Research & Branding Group, у нинішньому році приблизно три чверті дорослого населення України (73%) мають намір зустрічати Новий рік вдома, в колі рідних і близьких їм людей. Другий за популярністю серед українців (13%) спосіб зустрічі Нового року полягає в тому, щоб відсвяткувати його в гостях у своїх друзів і знайомих.

За матеріалами: DT.UA
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