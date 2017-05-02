На Куликове поле пускають через металодетектори щоб уникнути провокацій

В Одесі згадують події 2014 року, коли загинуло 48 чоловік.

Куликове поле в Одесі охороняється поліцією і обладнане металодетекторами Думская

В Одесі на Куликовому полі встановлені металошукачі і патрулюють посилені поліцейські наряди. Будь-який бажаючий може відвідати Куликове поле з 7 ранку, пройшовши через металошукачі і не проносячи підозрілих предметів, повідомляє " Думська ".

У місті вивішено прапори з чорними стрічками, так як день офіційно оголошено траурним.

Об 11 на перехресті вулиць Дерибасівської та Преображенської почалася акція проукраїнських активістів для вшанування пам'яті загиблих під час маршу за Єдину Україну 2 травня 2014 року. У 14 на Куликовому полі відбудеться поминальна акція проросійських активістів жертв пожежі в Будинку профспілок.

Раніше повідомлялося, що в Одесі шанують, коли в ході масових заворушень загинули 48 людей і ще 200 постраждали. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.