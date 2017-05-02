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На Куликове поле пускають через металодетектори щоб уникнути провокацій

2 травня в 12:20

В Одесі згадують події 2014 року, коли загинуло 48 чоловік.

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Куликове поле в Одесі охороняється поліцією і обладнане металодетекторами
Думская
В Одесі на Куликовому полі встановлені металошукачі і патрулюють посилені поліцейські наряди. Будь-який бажаючий може відвідати Куликове поле з 7 ранку, пройшовши через металошукачі і не проносячи підозрілих предметів, повідомляє "Думська".

У місті вивішено прапори з чорними стрічками, так як день офіційно оголошено траурним.

Об 11 на перехресті вулиць Дерибасівської та Преображенської почалася акція проукраїнських активістів для вшанування пам'яті загиблих під час маршу за Єдину Україну 2 травня 2014 року. У 14 на Куликовому полі відбудеться поминальна акція проросійських активістів жертв пожежі в Будинку профспілок.

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Раніше повідомлялося, що в Одесі шанують пам'ять загиблих у трагедії 2 травня 2014 року, коли в ході масових заворушень загинули 48 людей і ще 200 постраждали. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.

За матеріалами: Думская
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Теги Одеса пожежа заворушення Україна провокація траур
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