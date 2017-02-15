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На КПВВ в Донбасі утворилися черги з більш ніж 800 автомобілів

15 лютого в 10:55

За минулу добу лінію розмежування у Донбасі через КПВВ перетнули 22,4 тисячі чоловік.

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У контрольних пунктів на лінії розмежування в Донбасі утворилися черги з кількох сотень автомобілів
Ольга Кононенко, ZN.UA
На контрольних пунктах в'їзду-виїзду вранці 15 лютого утворилися черги з більш ніж 800 транспортних засобів, повідомляють у Держприкордонслужбі України.

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, найбільші черги утворилися біля КП "Маріїнка" (250 автомобілів на в'їзд, 150 – на виїзд). Біля КП "Майорське" в'їзду очікували 80, а виїзду – 120 автомобілів; біля КП "Новотроїцьке" у черзі на в'їзд стояли 40, а на виїзд – 60 автомобілів. На КП "Гнутове" в'їзду чекали 100, а виїзду – 50 транспортних засобів.

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Наголошується, що за минулу добу лінію розмежування через КПВВ перетнули, загалом, 22,4 тисячі осіб і 3,6 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, в кінці грудня на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" запрацював новий логістичний центр.

За матеріалами: DT.UA
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Теги транспорт Донбас Держприкордонслужба
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