Топ Новини
<
>

На КПВВ в Донбасі утворилися черги з більш ніж 600 автомобілів

14 лютого в 09:38

За минулу добу лінію розмежування через КПВВ перетнули 17,9 тисяч осіб.

КПВВ_Донбасс
Дозволу перетнути КПВВ в Донбасі щодня очікують сотні автомобілів
Фото: Держприкордонслужба України
Сьогодні вранці на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в Донбасі утворилися черги, в яких простоювали понад 600 транспортних засобів, повідомляє Держприкордонслужба України.

Згідно з повідомленням відомства в Facebook, найбільші черги утворилися на КПВВ "Маріїнка" (150 автомобілів – на в'їзд, 100 – на виїзд). У КП "Майорське" в'їзду очікували 70, а виїзду – 100 автомобілів. У КПВВ "Гнутове" у черзі на в'їзд перебували 120, а на виїзд – 35 автомобілів, а у КП "Новотроїцьке" в чергах стояли 70 транспортних засобів (40 – на в'їзд, 30 – виїзд).

Читайте також: Бойовики заборонили ввозити до ОРДЛО продукти харчування через КПВВ "Станиця Луганська"

Наголошується, що за минулу добу лінію розмежування через КПВВ в Донбасі перетнули 17,9 тисяч осіб, а також 3,3 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, в кінці грудня на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Майорск" запрацював новий логістичний центр.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги транспорт Донбас Держприкордонслужба
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.17
EUR 28.87
Останні новини