На КПВВ в Донбасі утворилися черги з більш ніж 600 автомобілів

За минулу добу лінію розмежування через КПВВ перетнули 17,9 тисяч осіб.

Дозволу перетнути КПВВ в Донбасі щодня очікують сотні автомобілів Фото: Держприкордонслужба України

Сьогодні вранці нав'їзду-виїзду на лінії розмежування в Донбасі утворилися черги, в яких простоювали понад 600 транспортних засобів, повідомляє Держприкордонслужба України.

Згідно з повідомленням відомства в Facebook, найбільші черги утворилися на КПВВ "Маріїнка" (150 автомобілів – на в'їзд, 100 – на виїзд). У КП "Майорське" в'їзду очікували 70, а виїзду – 100 автомобілів. У КПВВ "Гнутове" у черзі на в'їзд перебували 120, а на виїзд – 35 автомобілів, а у КП "Новотроїцьке" в чергах стояли 70 транспортних засобів (40 – на в'їзд, 30 – виїзд).

Наголошується, що за минулу добу лінію розмежування через КПВВ в Донбасі перетнули 17,9 тисяч осіб, а також 3,3 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, в кінці грудня на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Майорск" запрацював новий логістичний центр.