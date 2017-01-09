На конкурс на посаду глави Нацполіції подали 64 заяви

Аваков вказав в умовах конкурсу, що новий глава Нацполіції повинен мати стаж роботи в галузі права не менше семи років та досвід роботи на керівних посадах не менше п'яти років.

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Для участі в конкурсі на посаду голови Національної поліції України подали заявки 64 претендента, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Завершився прийом заявок на консультативний конкурс на главу Нацполіціі України. Подано 64 заявки, з якими починає роботу конкурсна комісія", – написав Аваков у своєму твіттері.

Завершився прийом заявок на консультативний конкурс на главу Нацполіціі України. Подано 64 заявки, з якими починає роботу конкурсна комісія. pic.twitter.com/6YwotxlX9N — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 9 січня 2017 р.

Як повідомлялося, 16 листопада Кабмін звільнив Хатию Деканоідзе з посади голови Нацполіції. Після цього глава МВС Арсен Аваков призначив тимчасово виконуючим обов'язки керівника НПУ колишнього першого заступника голови Національної поліції України Вадима Трояна.

15 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив про проведення консультативного конкурсу на заміщення вакантної посади голови Національної поліції. У вимогах до кандидата зазначено, що він повинен мати вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше семи років, досвід роботи на керівних посадах не менше п'яти років.