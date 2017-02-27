На Київщині виявили велику мережу борделів

Затримано 15 учасників злочинного угрупування, які тримали комплекс борделів у Києві та області

Понад 200 поліцейських Київської області спільно з Броварською прокуратурою та бійцями полку поліції особливого призначення провели масштабну операцію з ліквідації мережі борделей, які діяли на території столиці та області, повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Поліцейські одночасно провели 29 санкціонованих обшуків за місцем проживання та розміщенням притонів, звідки вилучили: 9 автомобілів, близько 60 тис. доларів, 6 тис. євро, 400 фунтів стерлінгів, 200 тис. грн, банківські картки, дорогоцінності, блокноти зі списком клієнтів і графіком чергувань дівчат, диспетчерів, водіїв, охоронців.

Усього затримано 15 чоловік, які здійснювали контроль над понад 60 повіями, які надавали послуги сексуального характеру як у притонах з цілодобовою охороною, так і на виїзних замовленнях. Серед затриманих - 4 диспетчери та 7 водіїв-охоронців, які доставляли повій на адреси, забезпечували їх охорону та виконували функцію інкасаторів.

Також встановлено, що для отримання шалених прибутків та постійного оновлення клієнтської бази, до злочинного бізнесу було залучено осіб, які відповідали за розробку та функціонування інтернет сайтів та розповсюдження рекламних візиток.

Дівчата, які потрапляти до рук сутенерів, перебували під цілодобовим контролем. Окрім того діяли безпрецедентні штрафні санкції як матеріального, так і фізичного характеру за недотримання визначених правил. Так, наприклад, за прирікання з диспетчером-адміністратором штраф - 1000 грн, не вихід в робочу зміну - 2000 грн, повторне повернення на роботу - 5000 грн, зміна місцезнаходження без узгодження з адміністратором - 2000 грн, відмова від замовлення - 1000 грн.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що рівень розкриття злочинів в Україні за підсумками 2016 року склав менше 30%.