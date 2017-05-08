На Хортиці горів музей під відкритим небом

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить стріха окремого будинку виставкового залу "Козацький табір", загальною площею 40 квадратних метрів.
"Не дивлячись на вітряну погоду, пожежа могла поширитися на велику площу і перекинутися на поруч розташовані будівлі. Завдяки оперативним діям підрозділів цього вдалося уникнути. Вогонь був ліквідований близько 16.00", - повідомили в ДСНС.
У ліквідації пожежі брали участь шість одиниць техніки та 25 чоловік особового складу підрозділів ДСНС. Причина пожежі встановлюється.
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