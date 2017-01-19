На хабарі спіймали суддю Кропивницького райсуду

Посередником у передачі хабара виступив адвокат обвинуваченого.

Співробітники Головного слідчого управління Генеральної прокуратури та Служби безпеки України задокументували факт отримання хабара суддею Кропивницького районного суду.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook ввечері в четвер, 19 січня, суддя вимагав 3 тисячі доларів за винесення умовного вироку в одному з кримінальних проваджень. Посередником при передачі грошей виступив адвокат обвинуваченого.

Напередодні САП повідомила про завершення досудового слідства та готовність передати до суду матеріали кримінального провадження щодо спійманого на хабарі судді Жовтневого районного суду Дніпра.

Нагадаємо, 7 жовтня, детективи Національного антикорупційного бюро затримали на гарячому суддю Жовтневого районного суду Дніпра.

Підозрюваний вимагав 10 тисяч доларів хабара за надання впливу на прийняття рішення співробітниками слідчого відділу одного з відділень поліції Дніпра з метою недопущення притягнення до кримінальної відповідальності третьої особи.

При обшуку за місцем проживання підозрюваного детективи НАБУ вилучили коштовності, а також 54 тисячі доларів, близько 13 тисяч євро та майже 138 тисяч гривень готівкою.