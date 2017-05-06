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На Дунаї зіткнулися два судна "Українського Дунайського пароплавства"

6 травня в 14:56

В даний момент інцидент розслідують представники угорської влади.

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На Дунаї зіткнулися два українських судна
Украинское Дунайское пароходство
На річці Дунай, в територіальних водах Угорщини, зіткнулися два судна "Українського дунайського пароплавства".

Як повідомляє УНІАН, посилаючись на інформацію УДП, зіткнення сталося в п'ятницю, 5 травня, на 1730 км ріки Дунай.

"При розходженні теплохід "Іркутськ" лівим бортом (секції УДП-442) його каравану навалив на лівий борт пасажирського теплохода "Молдавія"", – повідомили в прес-службі компанії.

Наголошується, що в результаті інциденту жертв немає, і судна не втратили морехідних властивостей. Забруднення навколишнього середовища і водотічності корпусів також немає.

В даний момент інцидент розслідують представники угорської влади. В УДП також зазначили, що згідно "Інструкції щодо дій посадових осіб в аварійних ситуаціях", з моменту отримання інформації про НС в пароплавстві функціонує аварійний штаб. Штаб координує дії по мінімізації можливих втрат, забезпечення завершення рейсу теплохода "Молдова", а також ремонту судна та секції УДП-442. Теплохід "Молдова", тим часом, виконує екскурсійну програму рейсу у штатному режимі.

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"Українське Дунайське пароплавство" є національним перевізником вантажів і пасажирів в Дунайському басейні, та виступає одним з найбільших транспортних підприємств в Європі.

Раніше народний депутат Роман Семенуха у своїй статті для DT.UA писав, що до сьогодні український річковий торговельний флот налічує всього 635 одиниць малотоннажних суден, що становить лише 22% від їх кількості в 1990 році.

Детальніше про стан сфери річкових перевезень в Україні читайте у статті Романа Семенухи "Річковий транспорт України: вийдемо на воду чи сядемо на мілину?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: УНІАН
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Теги Україна річка судно
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