На Дунаї паралізовано рух кораблів через пониження температури

Ріка майже повністю покрилася льодом.

По Дунаю через лід не ходять суда

У зв'язку з різким похолоданням та зниженням температури води на Дунаї склалася льодова обстановка, рух флоту паралізовано практично на всьому протязі річки, повідомила компанія "Українське дунайське пароплавство."

"Станом на 8 січня суда "УДП" на угорській, сербській та болгарській ділянках рухаються в порти-сховища, де зможуть бути забезпечені зв'язком з берегом і диспетчерською пароплавства, а також водою і необхідним постачанням". – відзначають в компанії.

За останніми даними, на австрійській ділянці льоду поки немає. На угорській ділянці – льодохід 50%, на сербській ділянці утворення пухкого льоду до 50%, болгарській – до 100%.

"В районі Рені та Ізмаїла спостерігається снежура (скупчення снігу на воді) до 80%.

У зв'язку з прогнозованим різким похолоданням найближчим часом можна очікувати посилення льодової обстановки, на українській ділянці можливе посилення льодоходу і поява заберегів (смуг крижаного покриву вздовж берегів)", - відзначають в компанії.

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