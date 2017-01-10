На дорогах України за добу травмувалося 75 людей, одна людина загинула

Через негоду критичний рівень аварійності зберігається в п'яти областях України, високий - у трьох.

У кількох областях країни через негоду зберігається високий рівень аварійності bigmir.net

У зв'язку зі, на дорогах країни за минулу добу, 9 січня, постраждали 75 осіб, одна людина загинула, повідомляють у прес-службі Національної поліції України.

"За добу, 9 січня, внаслідок складних погодних умов і підвищеної аварійної ситуації на дорогах України постраждало 75 громадян, з них одна особа загинула", - наголошується в повідомленні прес-служби Нацполіції.

Рівень аварійності досяг критичної позначки в Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській і Кіровоградській областях. Високий рівень аварійності зберігається у Львівській, Закарпатській та Київській областях. Рух автотранспорту обмежено в Одеській області та на трасах М-13 (Кіровоград – Платоново), М-15 (Одеса – Рені) і М-16 (Одеса – Кучурган).

Раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив про те, що мінімальна температура повітря протягом 6-9 січня у західних і північних областях буде досягати 14-19 градусів нижче нуля, в Карпатах та Прикарпатському регіоні нижче 20 градусів.

За його словами, 9 січня найбільш холодна погода збережеться в західних областях, з такими значеннями температури: від -14° до -19°. "А у наступні дні ми очікуємо поступового підвищення температури", – сказав Кульбіда.