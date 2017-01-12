На дорогах України за добу травмувалося 59 осіб, троє людей загинули

Через негоду критичний рівень аварійності зберігається у семи областях України, високий - у шести.

У 13 областях країни зберігаються складні погодні умови

У зв'язку зі, на дорогах країни за минулу добу, 11 січня, постраждало 59 осіб, три людини загинули, повідомляють у прес-службі Національної поліції України.

"За добу, 11 січня, внаслідок складних погодних умов і підвищеної аварійної ситуації на дорогах України загинуло троє і травмовано 59 громадян", - наголошується в повідомленні прес-служби Нацполіції.

Рівень аварійності досяг критичної позначки в семи областях країни: Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Херсонській, Харківській та Донецькій. Високий рівень аварійності зберігається в шести областях України: Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Дніпропетровській і Запорізькій. Рух автотранспорту обмежено на трасах М-13 (Кіровоград – Платоново) і М-15 (Одеса – Рені).

Раніше начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко повідомила про те, що в Україні очікується поступове потепління до кінця поточного тижня і нове зниження температури повітря 18-19 січня.

За її словами, ближче до вихідних очікується підвищення температури. У західних областях температура повітря залишиться на рівні 7-12 градусів морозу, на решті території температура буде коливатися в межах -2 – +1 градусів. "Наступне похолодання відбудеться внаслідок скандинавського антициклону. Але це похолодання буде менш глибоким, ніж на початку січня, морози будуть не такими великими - до мінус 15-17 градусів", - повідомила Адаменко.