На дорогах п'яти областей України обмежений рух машин - ДСНС

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Але в службі кажуть, що заторів на українських дорогах немає.

В ДСНС кажуть, що ліквідували 13 заторів. ДСНС України

Через сильні снігопади обмеження руху автомобілів введене в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях.

Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. При цьому уточнюється, що станом на 7:00 заторів на українських дорогах не було. В ДСНС кажуть, що до ранку 8 січня ліквідували 13 заторів у 7 районах Одещини, вивільнивши 262 автомобілі і 5 автобусів.

"Для забезпечення руху транспорту на автодорогах України залучено 1617 одиниць техніки та 2649 чоловік, з яких від "Укравтодору" — 1361 одиниць техніки та 1752 людини. Від ДСНС України — 256 одиниць техніки та 897 чоловік особового складу", - повідомили у відомстві.

Тим часом, в Україні "Укрзалізниця" повідомляє про затримки поїздів по всім напрямкам. За даними компанії, з 8:00 6 січня до 8:00 7 січня в роботі задіяно 7200 залізничників і 14 снігоприбиральних машин. Як повідомлялося, в неділю, 8 січня, по всій Україні очікуються сильні снігопади.