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На дорогах п'яти областей України обмежений рух машин - ДСНС

8 січня в 10:59

Але в службі кажуть, що заторів на українських дорогах немає.

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В ДСНС кажуть, що ліквідували 13 заторів.
ДСНС України
 Через сильні снігопади обмеження руху автомобілів введене в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях.

Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. При цьому уточнюється, що станом на 7:00 заторів на українських дорогах не було. В ДСНС кажуть, що до ранку 8 січня ліквідували 13 заторів у 7 районах Одещини, вивільнивши 262 автомобілі і 5 автобусів.

"Для забезпечення руху транспорту на автодорогах України залучено 1617 одиниць техніки та 2649 чоловік, з яких від "Укравтодору" — 1361 одиниць техніки та 1752 людини. Від ДСНС України — 256 одиниць техніки та 897 чоловік особового складу", - повідомили у відомстві.

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Тим часом, в Україні "Укрзалізниця" повідомляє про затримки поїздів по всім напрямкам. За даними компанії, з 8:00 6 січня до 8:00 7 січня в роботі задіяно 7200 залізничників і 14 снігоприбиральних машин. Як повідомлялося, в неділю, 8 січня, по всій Україні очікуються сильні снігопади.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна дорога ДСНС
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