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На Чонгарі невідомі захопили базу кримськотатарського батальйону – ЗМІ

13 лютого в 05:27


Очевидці повідомляють, що загарбники були у військовій формі і зі зброєю.

чонгар
Кримські татари розповіли про захоплення їх батальйону на Чонгарі
Прес-служба Державної прикордонної служби України
В прикордонному з окупованим Кримом селищі Чонгар Генічеського району Херсонської області невідомі захопили базу кримскотатарського батальйону їм. Номана Челебіджіхана.

Про захоплення повідомляє кримськотатарське радіо "Куреш", відзначаючи, що це сталося увечері в неділю, 12 лютого.

"Озброєні люди захопили розташування, весь особовий склад і тих, хто перебував у цей час на території, силою поклали на підлогу. За інформацією з місця подій, в розташуванні батальйону озброєні люди застосували вогнепальну зброю, роблячи попереджувальні постріли в повітря і по ногах. Повідомлень про потерпілих в розпорядженні редакції немає", - йдеться в повідомленні. При цьому в ньому сказано, що на території "захопленого" батальйону працюють співробітники прокуратури.

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Кримськотатарський добровольчий батальйон був сформований навесні 2016 року.

http://www.kuresh.info
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