На боротьбу зі снігом у Києві вишли 60 бригад з лопатами і 270 тракторів

Снігопад у Києві продовжується. Комунальники вийшли на боротьбу з погодним лихом.

Сніг у Києві прибирають як лопатами, так і тракторами Київавтодор

У прибиранні снігу в Києві задіяні майже 60 бригад з ручного прибирання та понад 270 одиниць снігоприбиральної техніки, повідомляє прес-служба "Київавтодору".

"Наразі особлива увага приділяється належному прибиранню підходів до наземних та підземних пішохідних переходів, сходових маршів, тротуарів та зупинок громадського транспорту, які обслуговують підприємства корпорації, адже пішоходи заслуговують на комфортні умови пересування не менше за водіїв", - йдеться в повідомленні підприємства у Facebook.

Роботи з очищення вулично-дорожньої мережі міста Києва від снігу продовжуються, додали в прес-службі.

Раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, мінімальна температура повітря протягом 6-9 січня у західних та північних областях сягатиме 14-19 градусів нижче нуля, у Карпатах та Прикарпатському регіоні нижче 20 градусів.

За його словами, 9 січня найбільш холодна погода утримається в західних областях, з такими значеннями температури: від -14° до -19°. "А в наступні дні ми чекаємо поступового підвищення температури", – сказав Кульбіда.

На 9 січня прогнозується в центральних областях сніг, в східних - сніг з дощем. В західних областях сніг, місцями хуртовини. Температура повітря 7-12 градусів морозу.