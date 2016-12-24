На адмінмежі з Кримом активізувалася російська авіація

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Прикордонники бердянського та херсонського загонів зафіксували політ п'яти вертольотів окупантів.

На адміністративній межі з окупованим українським Кримом спостерігалася активізація російської авіації evgovorov / Depositphotos

Вчора, 23 грудня, на адміністративній межі з окупованим українським Кримом спостерігалася активізація російської авіації, повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

"Прикордонники Бердянського та Херсонського загонів зафіксували політ 5 вертольотів окупантів. Мі-8 збройних сил Росії рухалися над територією окупованого півострову вздовж адмінмежі без її перетинання. У всіх випадках прикордонники інформували взаємодіючи підрозділи Збройних сил України", - йдеться в повідомленні 24 грудня.

В ДПСУ також відзначили, що поблизу адміністративної межі спостерігалося незначне переміщення російської військової техніки та фіксувався рух катерів на повітряних подушках на морській ділянці, з яких здійснювалася висадка та посадка людей поряд з позиціями.

Раніше повідомлялось, що Генеральна асамблея ООН більшістю голосів підтримала проект резолюції "Ситуація з правами людини в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)".

Нагадаємо, 16 листопада Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН більшістю голосів підтримав український проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". 73 члени комітету проголосували за резолюцію. 23, в тому числі, РФ, Білорусь, Китай, Казахстан і Сербія – висловилися проти.

Нагадаємо, 15 листопада Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібне.

Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.