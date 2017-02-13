МЗС України засудив випробування балістичної ракети в КНДР

Дипломати закликали корейських колег припинити провокації та відновити діалог із МАГАТЕ.

Україна приєдналась до країн світу, стурбованих через запуск балістичної ракети Північною Кореєю, та засудила його Василь Артюшенко, DT.UA

Міністерство закордонних справ України, повідомляє прес-служба уряду.

"Згаданий крок Пхеньяна становить пряме порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, у тому числі резолюції 2321, прийнятої у листопаді 2016 року", - зазначається у повідомленні прес-служби.

У МЗС вважають, що провокаційні дії Пхеньяна можуть призвести не лише до подальшої ескалації напруги на Корейському півострові, але й до подальшого погіршення безпекової ситуації в цілому світі.

Дипломати також підкреслили неухильне виконання Україною принципів ядерного нерозповсюдження и добровільну відмову від накопичення ядерного потенціалу. Вони наголосили на тому, що Україною використовуватимуться всі можливі важелі впливу в якості непостійного члена Ради Безпеки ООН для повернення КНДР до міжнародного правового поля.

"Ми закликаємо керівництво КНДР припинити провокації, пов'язані із запуском балістичних ракет і випробуваннями ядерних пристроїв, та невідкладно відновити діалог з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ)", - резюмується у заклику МЗС України.

Раніше повідомлялося, що КНДР заявила про успішне випробування балістичної ракети в Японському морі. У Пхеньяні стверджують, що таким чином була успішно протестована можливість оснащення снаряда ядерною боєголовкою і здатність його ухилення від перехоплення.

Нагадаємо, Північна Корея ввечері 11 лютого близько 22:55 за місцевим часом запустила балістичну ракету. За оцінками фахівців, це була ракета середньої дальності, вона не загрожувала Північній Америці і не зачепила територіальні води Японії.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудив запуск ракети і назвав його "абсолютно неприйнятним", а президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує в цьому питанні Японію "на 100 відсотків".