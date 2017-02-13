МЗС України засудив випробування балістичної ракети в КНДР

Дипломати закликали корейських колег припинити провокації та відновити діалог із МАГАТЕ.
"Згаданий крок Пхеньяна становить пряме порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, у тому числі резолюції 2321, прийнятої у листопаді 2016 року", - зазначається у повідомленні прес-служби.
У МЗС вважають, що провокаційні дії Пхеньяна можуть призвести не лише до подальшої ескалації напруги на Корейському півострові, але й до подальшого погіршення безпекової ситуації в цілому світі.
Дипломати також підкреслили неухильне виконання Україною принципів ядерного нерозповсюдження и добровільну відмову від накопичення ядерного потенціалу. Вони наголосили на тому, що Україною використовуватимуться всі можливі важелі впливу в якості непостійного члена Ради Безпеки ООН для повернення КНДР до міжнародного правового поля.
"Ми закликаємо керівництво КНДР припинити провокації, пов'язані із запуском балістичних ракет і випробуваннями ядерних пристроїв, та невідкладно відновити діалог з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ)", - резюмується у заклику МЗС України.
Раніше повідомлялося, що КНДР заявила про успішне випробування балістичної ракети в Японському морі. У Пхеньяні стверджують, що таким чином була успішно протестована можливість оснащення снаряда ядерною боєголовкою і здатність його ухилення від перехоплення.
Нагадаємо, Північна Корея ввечері 11 лютого близько 22:55 за місцевим часом запустила балістичну ракету. За оцінками фахівців, це була ракета середньої дальності, вона не загрожувала Північній Америці і не зачепила територіальні води Японії.
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудив запуск ракети і назвав його "абсолютно неприйнятним", а президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує в цьому питанні Японію "на 100 відсотків".DT.UA