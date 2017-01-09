МЗС України закликало світове співтовариство консолідувати зусилля для боротьби з тероризмом

Подібні акти насилияне мають виправдань, підкреслили у відомстві.

МЗС висловило співчуття рідним і близьким загиблих Василь Артюшенко, DT.UA

Міністерство закордонних справ України закликало до консолідації зусиль світового співтовариства для боротьби з тероризмом, яка "є загрозою для всього цивілізованого світу".

"МЗС України рішуче засуджує терористичні акти, які сталися протягом останніх днів, зокрема, в Єгипті, Ізраїлі, Іраку і Туреччини, в результаті яких загинули десятки людей і близько сотні отримали поранення. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих та бажаємо швидкого і повного одужання пораненим", – сказано в заяві зовнішньополітичного відомства.

У МЗС підкреслили, що "подібні акти насильства, під час яких гинуть невинні люди, є кримінальними злочинами і не мають виправдання, під якими б гаслами вони не відбувалися".

Напередодні під час вибуху замінованого автомобіля в Багдаді загинули 13 осіб. Також в Єрусалимі в результаті наїзду вантажівки на пішоходів загинули щонайменше чотири і поранено більше 15 осіб. Жертвами атаки стали ізраїльські військовослужбовці.