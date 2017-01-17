МЗС України назвав "нікчемними" заяви Ле Пен про Крим

Політику нагадали про те, що агресію РФ і анексію Криму засудила більшість країн світу, включчно з Францією.

У МЗС України висловлювання французького політика вважають нікчемними з історичної і правової точок зору Василь Артюшенко, DT.UA

Міністерство закордонних справ України висловило своє обурення у зв'язку з висловлюванням лідера ультраправої партії "Національний фронт", Марін Ле Пен, яка пообіцяла

"МЗС України обурений черговим висловлюванням Марін Ле Пен з приводу Криму і підкреслює, що твердження такого роду є нікчемними як з історичної, так і з правової точки зору", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства на сторінці в Facebook.

У міністерстві нагадали про те, що вся світова громадськість, включно з Францією, не визнала і різко засудила окупацію Криму Російською Федерацією.

"Франція і вся міжнародна громадськість висловили підтримку територіальній цілісності України і засудили незаконну окупацію Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і серйозні порушення прав людини на окупованих територія", - повідомляють у прес-службі МЗС.

Марін Ле Пен послідовно виступає за визнання Францією анексії Криму РФ. 3 січня в ефірі французького телеканалу BFMTV вона заявила, що російська анексія Криму "не є незаконною".

Як повідомлялося раніше, найбільш високі передвиборчі рейтинги у Франції мають кандидат від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен і член партії "Республіканці" Франсуа Фійон. Обидва кандидати висловлювалися на користь зближення Франції з Росією.

Детальніше про вибори у Франції читайте у статті Олексія Коваля "Американський сценарій для виборів у Франції" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".