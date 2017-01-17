Музеї анексованого Криму подадуть апеляцію на рішення суду про повернення Україні "золота скіфів"

У представників музеїв є кілька тижнів на оскарження рішення. Весь цей час музейні експонати будуть зберігатися в Нідерландах.

Музеї Криму хочуть оскаржити рішення про повернення скіфського золота в Україну

Заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова повідомила про бажання кримських музеїв подати апеляцію напро повернення музейних експонатів виставки "Крим – золотий острів в Чорному морі" в Україну.

"Новина з Амстердама. Наші захисники отримали звістку від судового пристава про намір кримських музеїв подавати апеляцію. Процесуально вони (музеї) мають кілька тижнів на те, щоб "висловити" всі свої "фе" рішенню першого суду. Це фактично означає початок процесу оскарження рішення окружного суду і, відповідно, артефакти продовжать зберігатися у сховищах музею Алларда Пірсона", - написала Джапарова на своїй сторінці в Facebook.

Заступник міністра висловила зацікавленість в аргументації прийнятого рішення співробітниками музею.

"Цікаво, що вигадає захист окупаційної влади на наступному судовому засіданні? Тому що зображати патріотів України представникам музеїв другий раз не комільфо" - додала вона.

Нагадаємо, 5 жовтня 2016 року в Окружному суді Амстердама розпочалося судове засідання за позовом держави Україна до музею Алларда Пірсона щодо повернення українській стороні так званого "скіфського золота", що міститься в Нідерландах після анексії Кримського півострова.

Експонати Кримських музеїв перебували в Амстердамі в період анексії Криму Росією. Після завершення виставки, нідерландська сторона відмовилася повернути експонати Національного музею історії України, мотивуючи це можливими претензіями з боку музеїв Криму.

Виставка "Крим: золото і секрети Чорного моря" була відкрита в археологічному музеї Алларда Пірсона при Амстердамському університеті на початку лютого 2014 року. Вона була сформована з колекцій п'яти українських музеїв, один з яких знаходиться у Києві, чотири - в Криму. По закінченні виставки 31 серпня 2014 музей Алларда Пірсона вирішив залишити у себе кримську частину колекції до відповідного рішення суду.

23 січня 2015 року в Амстердамі розпочався судовий процес про повернення золота скіфів в Україну. Позиція України в процесі заснована на тому, що музеї ніколи не були фактичними власниками експонатів і факт анексії Криму нічого не змінює.

Детальніше про ситуацію навколо вивезених з кримських музеїв археологічних знахідок читайте в статті Наталії Михайлової "Кримське" золото в Амстердамі: політика vs археологія".