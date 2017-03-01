МТС продовжує працювати в ОРДЛО в автономному режимі

Послуги жителям окупованих територій надаються віддалено, але не всі базові станції знаходяться в робочому стані.

МТС надає послуги жителям Донбасу віддалено

Мережа мобільного оператора Vodafone Україна" ("МТС Україна") продовжує працювати в автономному режимі на окупованих територіях Донецької та Луганської областей

"Ніякої діяльності на тих територіях ми не ведемо, послуги абонентам надаємо віддалено. Мережа працює в автономному режимі, тобто, не всі базові станції знаходяться в робочому стані, деякі вийшли з ладу, тому що у нас немає можливості їх обслуговувати і ремонтувати. Тому якість послуг може відрізнятися. На даний момент мережа працює. А що може статися в майбутньому, важко сказати", - сказала PR-директор "Vodafone-Україна" Вікторія Рубан.

Як повідомлялося, 1 березня "Укртелеком" відключив локальний фрагмент мережі на окупованій частині Донецької області від загальнонаціональної мережі. Робота припинена "через втручання невстановлених осіб в роботу мережі і захоплення офісу озброєними особами".

Раніше лідер терористичного угрупування "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що "зовнішнє управління" введено майже на 40 підприємствах ОРДО з українською юрисдикцією.