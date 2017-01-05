МОЗ дало поради перед похолоданням

В Україну йдуть морози до 20 градусів. Міністерство охорони здоров'я дало корисні поради, як уникнути неприємностей.

МОЗ заборонило торкатися на морозі металу голими руками і язиком, пити і курити Ганна Здоренко, DT.UA

У зв'язку зіМіністерство охорони здоров'я України звернулося до населення з проханням дотримуватися порад медиків, як уникнути шкідливого впливу низьких температур на організм.

Як наголошується в повідомленні МОЗ, на морозі категорично не можна:

- торкатися металу, як голими руками, так і язиком. Метал дуже добре проводить тепло, а отже, миттєво забирає його у вас, і у місці зіткнення може виникнути обмороження. Те саме стосується бензину. Він може дуже швидко обморозити шкіру при зіткненні, а отже, під час роботи з подібними матеріалами на морозі потрібно використовувати водонепроникні рукавички.

- вживати спиртне, тому що алкоголь розширює судини на поверхні тіла, що призводить до швидших втрат тепла. А це заважає судинам оберігати від тепловтрат внутрішні органи. Крім того, алкоголь просто послаблює ваш власний контроль за ситуацією, що заважатиме вам вберегтися від ушкоджень у складних умовах. Нікотин також не найкращий помічник у боротьбі з холодом через свій згубний вплив на стінки судин.

МОЗ також дало наступні корисні поради

- Одягайтеся багатошарово: одягніть на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це попередить спітніння, яке на морозі небезпечне. Якщо стане жарко, завжди можна зняти одну з кофт. З цих же міркувань одяг має бути цілком вільним.

- Захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте вдягати рукавички, а ніс та вуха захищати шапкою, шарфом, піднятим коміром.

- Вiзьмiть запасний одяг, якщо плануєте провести цілий день на морозі. Іноді достатньо змінити мокрий одяг на сухий, щоб уникнути переохолодження.

- Не виходьте на мороз голодним. Обов'язково добре поїжте, краще щось висококалорійне. Замерзли – також з'їжте що-небудь.

- Заходьте кожні півгодини-годину у тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці.

- По можливості візьміть із собою термос із гарячою кавою, чаєм чи супом.

- Працюйте руками, рухайте ними, аби посилити кровообіг у замерзаючих судинах. Так само рухайте пальцями ніг. Можна пострибати з ноги на ногу – тільки не дуже енергійно, це може зашкодити замерзлим тканинам.

- Не перевтомлюйтеся. Втомлена людина швидше піддається переохолодженню. Як правило, люди, відчувши, що починають замерзати, рухаються дуже активно. Але це також не зовсім розумно, тому що енергія використовується дуже швидко, а сили треба поновлювати. Отож ворушіться, але не надто інтенсивно.

- Стежте за прогнозом погоди.

Раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, що упродовж найближчої доби морози прийдуть на значну частину території України.

"Мінімальна температура повітря протягом 6-9 січня у західних та північних областях сягатиме 14-19 градусів нижче нуля, у Карпатах та Прикарпатському регіоні нижче 20 градусів", – сказав він.

За його словами, 9 січня найбільш холодна погода утримається в західних областях, з такими значеннями температури: від -14° до -19°. "А в наступні дні ми чекаємо поступового підвищення температури", – сказав Кульбіда.