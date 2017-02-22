Мовлення відновлено в 29 населених пунктах Донбасу – Нацрада

В Донбасі працює 30 українських телеканалів.
Українські канали заробили в більшості міст Донбасу
Станом на кінець 2016 року мовлення українських теле - і радіокомпаній відновлено в 29 населених пунктах Донецької і Луганської областей, повідомив голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко.
За його словами, зараз в Донбасі здійснюють мовлення 30 телевізійних компаній і 31 радіокомпанія України.
Як повідомлялося, "Українське радіо" буде вести трансляцію на окуповані території Донбасу.
За матеріалами:
Укрінформ