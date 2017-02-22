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Мовлення відновлено в 29 населених пунктах Донбасу – Нацрада

22 лютого в 23:11

В Донбасі працює 30 українських телеканалів.

Телевидение
Українські канали заробили в більшості міст Донбасу
Станом на кінець 2016 року мовлення українських теле - і радіокомпаній відновлено в 29 населених пунктах Донецької і Луганської областей, повідомив голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко.

За його словами, зараз в Донбасі здійснюють мовлення 30 телевізійних компаній і 31 радіокомпанія України.

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Як повідомлялося, "Українське радіо" буде вести трансляцію на окуповані території Донбасу.

За матеріалами: Укрінформ
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Теги Україна Донбас Рада мова Нацрада
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