Московський суд відхилив скаргу Сущенка на продовження арешту

Відхилення скарги було передбачувано, вважає Фейгін.
"Засідання по розгляду моєї апеляційної скарги в Мосміськсуді на продовження терміну утримання під вартою Романа Сущенка завершено. Скарга залишена без задоволення. Цілком передбачувано", – написав Фейгін у Facebook сьогодні, 14 лютого.
У жовтні минулого року Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".
На поточний момент Сущенко внесли в список з обміну заручників.
Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО і перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним DT.UA.DT.UA