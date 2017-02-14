Московський суд відхилив скаргу Сущенка на продовження арешту

Відхилення скарги було передбачувано, вважає Фейгін.

Московський міський суд відхилив скаргу захисту Сущенка на продовження арешту Facebook/роман Цимбалюк

Суд Москви відхилив апеляційну скаргу сторони захисту українського журналіста, якого утримують у Лефортовському СІЗО ФСБ столиці РФ, на продовження арешту до 30 квітня 2017 року, повідомив адвокат журналіста Марк Фейгін

"Засідання по розгляду моєї апеляційної скарги в Мосміськсуді на продовження терміну утримання під вартою Романа Сущенка завершено. Скарга залишена без задоволення. Цілком передбачувано", – написав Фейгін у Facebook сьогодні, 14 лютого.

У жовтні минулого року Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".

На поточний момент Сущенко внесли в список з обміну заручників.

Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО і перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним DT.UA.