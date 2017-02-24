Моряків з африканського судна оштрафували за заходження в порти Криму

Екіпаж і судно з вантажем соди затримано в порту Рені.

Африканське судно можуть конфіскувати на користь України Фото: Держприкордонслужба України

Сімох моряків з судна "SKY MOON" (прапор Танзанії) оштрафували за заходження в порти окупованого Криму. На кожного з моряків накладено штраф у розмірі 1700 гривень.

Саме судно з вантажем соди вилучено митниками і знаходиться в порту Рені (Одеська область). Там же знаходиться і екіпаж, повідомив на брифінгу прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян.

Він повідомив, що досудове розслідування у відношенні моряків завершено, справу передано до суду. Засідання повинно було відбутися 23 лютого, проте перенесено на іншу дату.

Як повідомлялося, затримане в кінці листопада 2016 року судно Sky Moon – перше іноземне судно, стосовно якого планується конфіскація за відвідування окупованій території України.

Нагадаємо, що санкції, застосовані до окупованого Криму в 2014-2016 роках, порушили 602 іноземних судна. Більшість з них російські, проте були і численні випадки заходів і судів з Європи.