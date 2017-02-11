Морози в Україні дещо послабшають

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Характер погоди істотно не зміниться, істотних опадів не очікується, морози дещо послабшають.

Замість 15 градусів морозу в Києві буде всього мінус 5 Василь Артюшенко, DT.UA

У неділю, 12 лютого, у північних, західних областях України вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, у західних областях північно-східний, 5-10 м/с, повідомляє

Температура вночі 7-12° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 13-18°; вдень 2-7° морозу, на Закарпатті 1-6° тепла.

У Києві без істотних опадів, температура вночі 7-9° морозу, вдень 3-5°.

У понеділок, 13 лютого, в Україні істотних опадів не очікується. На Правобережжі місцями туман. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-12° морозу, в більшості західних і східних областей 10-16° морозу; вдень 2-8° морозу, на півдні і в Карпатах від 4° морозу до 2° тепла, на Закарпатті до 7° тепла.

У Києві 13 лютого без істотних опадів. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 4-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура повітря січня в Києвісклала -4,9° морозу, що перевищує кліматичну норму менш ніж на 1 градус. Опадів у Києві випало 32 мм, що склало 67% кліматичної норми.