Молдавський суд вже завтра обере Чаусу запобіжний захід – Холодницький

Голова САП пообіцяв, що зволікань з боку НАБУ і САП в питанні екстрадиції Чауса не виникне.

Завтра Чаусу оберуть запобіжний захід otrageniya.com.ua

Молдавський суд обере запобіжний захід затриманому в Молдові українському судді-хабарнику-втікачу2 березня, повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

У коментарі "112 Україна" прокурор підтвердив, що САП буде вимагати видачі судді українській стороні.

"В даний момент для нас важливо, що його місцезнаходження встановлено, нам важливо підтвердити його особу, з нашого боку, з боку Антикорупційного бюро, я думаю, жодних зволікань не буде. Ми чекаємо його повернення в Україну", – зазначив Холодницький.

Раніше в ГПУ повідомили, що суддя-утікач Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, розкритий НАБУ при отриманні хабара в 150 тисяч доларів в серпні минулого року, затриманий в Молдові. Як повідомив голова Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь, Чаус сам здався правоохоронцям у Кишеневі, з'явившись до поліції. У даний момент суддю затримано на три доби.

В САП вже заявили, що будуть вимагати экстрадиції Чауса до України.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Чаус вимагав гроші у справі, пов'язаній з незаконним обігом наркотиків. Детективи НАБУ провели обшук в його автомобілі, де виявили частину хабара в 70 тисяч доларів. Ще 80 тисяч доларів він заховав у своєму укритті, на земельній ділянці, у банці.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт Чауса. У той же день глава САП Назар Холодницький повідомив, що Чаус знаходиться на території окупованого Криму.

У листопаді Миколу Чауса за запитом української сторони оголосили у міжнародний розшук.