Молдаванин намагався ввезти в Україну 25 колорадських стрічок

За спробу ввезти колорадські стрічки громадянину Молдови на три роки заборонили в'їзд в Україну.
Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, у салоні автомобіля "Дачія-Логан" громадянин Молдови, який їхав в Україну, віз пакет з 25 георгіївськими стрічками.
Сам громадянин пояснив прикордонникам, що стрічки йому начебто подарували на Росії під час проведення акції, проте він забув їх викласти. Про знайдені предмети проінформовані правоохоронні органи в Чернівецькій області.
Громадянину Молдови заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки.
Нагадаємо, що так звана "георгіївська" стрічка або "колорадская" стрічка стала символом російської агресії проти України починаючи з весни 2014 року.DT.UA