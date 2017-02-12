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Молдаванин намагався ввезти в Україну 25 колорадських стрічок

12 лютого в 15:46

За спробу ввезти колорадські стрічки громадянину Молдови на три роки заборонили в'їзд в Україну.

колорадские ленточки
Прикордонники заборонили в'їзд в Україну розповсюджувачу колорадській зарази
Фото: Держприкордонслужба України
Прикордонники Чернівецького загону виявили у пункті пропуску "Мамалига-авто" на кордоні з Молдовою заборонені предмети.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, у салоні автомобіля "Дачія-Логан" громадянин Молдови, який їхав в Україну, віз пакет з 25 георгіївськими стрічками.

Сам громадянин пояснив прикордонникам, що стрічки йому начебто подарували на Росії під час проведення акції, проте він забув їх викласти. Про знайдені предмети проінформовані правоохоронні органи в Чернівецькій області.

Громадянину Молдови заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки.

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Нагадаємо, що так звана "георгіївська" стрічка або "колорадская" стрічка стала символом російської агресії проти України починаючи з весни 2014 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Молдова заборона
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