Між Києвом та Львовом два дні курсуватиме додатковий Інтерсіті+

Керівництво "Укрзалізниці", у зв'язку з підвищеним пасажиропотоком, прийняло рішення про запуск додаткового швидкого поїзда 8 і 9 січня.

З Києва до Львова у святкові дні курсуватиме додатковий Інтерсіті+ kvsz.com

У різдвяні святкові дні 8 та 9 січня між Києвом і Львовом курсуватиме додатковий потяг, повідомляють у прес-службі "Укрзалізниці".

"У зв'язку з підвищеним попитом на перевезення пасажирів на різдвяні свята призначається додатковий швидкий поїзд Інтерсіті+ № 745/746 сполученням Дарниця-Львів-Дарниця", - йдеться в повідомленні прес-служби перевізника.

Швидкісний поїзд вирушить зі станції "Дарниця" о 12:00, зі станції "Київ-Пасажирський" - 0 12:24, і прибуде до Львова о 17:43. Зупинка потягу в Коростені о 13:55-13:56.

У зворотному напрямку зі Львова поїзд вирушить о 18:07 і прибуде на станцію "Київ-Пасажирський" о 23:59, на станцію "Дарниця" - о 00:23. На зворотному шляху потяг зупиниться в Коростені о 22:20-22:21, у Святошині – о 23:48-23:49.

Щодня до Львова курсують швидкісні потяги Інтерсіті+ і Інтерсіті № 743/744, № 747/748 і № 705/706.

До зимових свят державний перевізник "Укрзалізниця" запустив 43 додаткових потяги у 243 популярних напрямках. Співробітники залізниці продовжують відслідковувати попит на святкові перевезення.

На початку листопада цього року "Укрзалізниця" запустила сайт із продажу залізничних квитків через смартфони.