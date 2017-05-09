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Між бойовиками "ЛНР" і військовими ЗС РФ стався конфлікт – розвідка

9 травня в 15:27

Конфлікти серед терористів нерідко переростають у збройне протистояння.

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Бойовики "ЛНР" конфліктують з російськими військовими в Донбасі
vk.com/donetskhd
Між бойовиками терористичного угруповання "ЛНР" і кадровими військами ЗС РФ зафіксовано зростання конфліктів, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Протягом останніх діб відзначається зростання конфліктів між кадровими російськими військовослужбовцями та військовослужбовцями з числа місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

У розвідці додали, що конфлікти нерідко переростають у збройне протистояння.

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Тим часом в ОРДЛО населення на "дні республік" зганяють під загрозою звільнення, повідомляє розвідка. У разі низької явки керівники місцевих "міськвиконкомів" можуть втратити свої посади.

За матеріалами: DT.UA
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Теги розвідка конфлікт військові ЛНР
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