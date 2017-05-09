Між бойовиками "ЛНР" і військовими ЗС РФ стався конфлікт – розвідка

Конфлікти серед терористів нерідко переростають у збройне протистояння.

Бойовики "ЛНР" конфліктують з російськими військовими в Донбасі vk.com/donetskhd

Між бойовиками терористичного угруповання "ЛНР" і кадровими військами ЗС РФ зафіксовано зростання конфліктів, повідомили вМіністерства оборони України.

"Протягом останніх діб відзначається зростання конфліктів між кадровими російськими військовослужбовцями та військовослужбовцями з числа місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

У розвідці додали, що конфлікти нерідко переростають у збройне протистояння.

Тим часом в ОРДЛО населення на "дні республік" зганяють під загрозою звільнення, повідомляє розвідка. У разі низької явки керівники місцевих "міськвиконкомів" можуть втратити свої посади.