Між бойовиками "ЛНР" і військовими ЗС РФ стався конфлікт – розвідка

Конфлікти серед терористів нерідко переростають у збройне протистояння.
"Протягом останніх діб відзначається зростання конфліктів між кадровими російськими військовослужбовцями та військовослужбовцями з числа місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.
У розвідці додали, що конфлікти нерідко переростають у збройне протистояння.
Тим часом в ОРДЛО населення на "дні республік" зганяють під загрозою звільнення, повідомляє розвідка. У разі низької явки керівники місцевих "міськвиконкомів" можуть втратити свої посади.DT.UA