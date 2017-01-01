Місцеві бюджети зростуть на чверть – Гройсман

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Також збільшується відповідальність місцевої влади за видатками.

Гройсман передрік зростання доходів на місцях Василь Артюшенко, DT.UA

Доходи місцевих бюджетів в 2017 році зростуть на 25%, заявив сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Еспрессо".

"Ми маємо майже +50% в рік збільшення місцевих бюджетів. На наступний рік ми закладаємо ще зростання +25%", - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, одночасно зі збільшенням доходів, зростає і відповідальність місцевої влади, тому результати децентралізації на місцях залежать від їхньої ефективності.

Гройсман вважає, що громадськість повинна стежити за використанням коштів місцевих бюджетів, щоб уникнути корупції на місцях.

Згідно з прийнятим держбюджетом, доходи держави в 2017 році повинні зрости у порівнянні з 2016 роком на 20% (з 607.786.450,8 тис. грн). В т. ч. доходи загального фонду зростуть на 17,1% (з 575.433.435,1 тис. грн).

Видатки державного бюджету визначені в сумі 800.026.255,8 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду - у сумі 739.707.337,3 тис. грн і витрати спеціального фонду - в сумі 60.318.918,5 тис. грн.

Таким чином, витрати держбюджету-2017 повинні вирости в порівнянні з 2016 роком на 17,5% (з 681.280.758,2 тис. грн). В т. ч. видатки загального фонду зростуть на 14,3% (з 647.042.266,4 тис. грн).