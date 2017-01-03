Минула доба в зоні АТО пройшла без втрат для української армії

Жоден військовослужбовець не загинув і не отримав поранень.

Минула доба в зоні АТО пройшла без втрат Facebook/Міністерство оборони України

Жоден український військовослужбовець не загинув і не отримав поранення внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО за минулу добу, 2 січня, в Донбасі, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Жоден український військовий не загинув і ні один не поранений в зоні АТО в результаті бойових дій", - сказав він сьогодні, 3 січня.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".