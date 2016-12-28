Міноборони отримало право самостійно закуповувати харчування для армії

Каталог продуктів харчування призначений для формування добового меню з урахуванням енерговитрат військовослужбовців та цін на продукти.

З 2017 року військовослужбовці ЗСУ харчуватимуться по-новому mil.gov.ua

Кабінет міністрів прийняв постанову про правила закупівлідля військовослужбовців Збройних сил України.

"Уряд схвалив постанову з питань закупівель продуктів харчування Міністерством оборони. Тепер закупівлі продуктів харчування проводитимуться згідно із затвердженим оборонним відомством каталогом продуктів", – повідомив міністр оборони Степан Полторак на своїй сторінці у Facebook ввечері в середу, 28 грудня.

Міністр зазначив, що каталог продуктів харчування призначений для формування добового меню з урахуванням енергозатрат військовослужбовців і цін на продукти.

За словами Полторака, це дозволить Міноборони визначати потреби й закуповувати продукти харчування в межах бюджетних коштів.

Радник приезидента Юрій Бірюков уточнив, що каталог продуктів включає 348 позицій, і Міноборони має право самостійно вносити в нього зміни, а також визначати, які військові частини харчуватимуться за допомогою фірм-аутсорсерів, а які - за допомогою штатних кухарів.

"З квітня 2017 року розпочинається плановий і спокійний переклад ЗСУ на нову систему харчування. На нові норми. На нові підходи. На нові продукти", – підсумував Бірюков.

Нагадаємо, 26 вересня міністр оборони України Степан Полторак підписав технічні умови щодо закупівлі для ЗСУ нових сухих пайків. Гроші на новий "сухпай" у Міноборони вже виділили, внісши необхідні зміни в свій бюджет.

У вересні минулого року міністр оборони заявив, що харчування військовослужбовців Збройних Сил України за стандартами НАТО буде введено на військових полігонах і в зоні проведення АТО, починаючи з 2016 року в рамках експерименту.

Детальніше про організацію харчування військовослужбовців читайте в матеріалі В'ячеслава Рогожина "Продуктова лавочка МО ціною в 5 мільярдів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".