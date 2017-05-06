Міністр оборони оголосив про плани відродити виш по підготовці офіцерів-танкістів

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Танковий інститут у Харкові в кінці 90-х став факультетом технічного університету.

У Харкові хочуть знову відкрити танковий інститут

У Харкові на базі військового факультету національного технічного університету "ХПІ" планується знову відкрити військовий інститут

Про плани відкриття інституту для підготовки офіцерів-танкістів заявив міністр оборони України Степан Полторак, побувавши в "ХПІ", де працює військовий факультет, який навчає як танкістів, так і офіцерів-хіміків.

"Я буду ініціювати роботу по підготовці відповідної постанови уряду про створення на базі факультету військового інституту, де готуватимуть майбутніх офіцерів танкових підрозділів", - повідомив Полторак на своїй сторінці в Facebook.

"Я думаю, що скорочення Харківського танкового інституту було помилкою, яка була допущена. На сьогодні танкові підрозділи грають дуже велику роль", - цитує міністра оборони сайт "ХПІ".

Факультет військової підготовки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" був заснований у 1944 році, як Харківське Гвардійське танкове училище, в якому готували офіцерів-танкістів. У 1966 році воно було перетворене у вищий військовий навчальний заклад з 4-річним терміном навчання і видачею диплома про вищу інженерну освіту. Для того щоб поліпшити підготовку офіцерів для Збройних сил України 19 вересня 1997 року танкове училище було переформовано в Харківський інститут танкових військ ім. Верховної Ради України.

За наказом міністрів оборони і освіти України 4 серпня 1999 року інститут став складовою частиною "ХПІ".