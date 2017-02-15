Міністр фінансів допускає звільнення Насірова і звинувачує ДФС в корупції

ДФС тисне на бізнес, вважає Данилюк.
"Якщо ігноруються вказівки або рішення Кабміну або міністра, спрямовані на реформування служби, повинні прийматися відповідні рішення. Це буде догана або інші кадрові рішення. Або нехай він переорієнтується і робить те, для чого зайняв цю посаду", - сказав Данилюк, передають "Українські новини".
Він також зазначив, що в ДФС є корупція і тиск на бізнес
"Корупція є? Є. Тиск на бізнес є? Є. Не орієнтуйтеся на конфлікти, а на результат. Конфлікти - це добре", - додав Данилюк.
Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив про свій намір звернутися в НАЗК і НАБУ з проханням вивчити поїздку в США очільника ДФС Романа Насірова на інавгурацію президента.
Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявив, що є прихильником президента США Дональда Трампа. "Так, я є прихильником Трампа, який був у США (на інавгурації президента США). Цікаво було подивитися на таку подію", - сказав Насіров.
Він додав, що їздив на запрошення і не знає вартості відвідування інавгурації президента США.Українські новини