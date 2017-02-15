Міністр фінансів допускає звільнення Насірова і звинувачує ДФС в корупції

ДФС тисне на бізнес, вважає Данилюк.

Глава Мінфіну допустив звільнення Насірова sfs.gov.ua

Міністр фінансів Українидопускає звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова і звинуватив ДФС в корупції.

"Якщо ігноруються вказівки або рішення Кабміну або міністра, спрямовані на реформування служби, повинні прийматися відповідні рішення. Це буде догана або інші кадрові рішення. Або нехай він переорієнтується і робить те, для чого зайняв цю посаду", - сказав Данилюк, передають "Українські новини".

Він також зазначив, що в ДФС є корупція і тиск на бізнес

"Корупція є? Є. Тиск на бізнес є? Є. Не орієнтуйтеся на конфлікти, а на результат. Конфлікти - це добре", - додав Данилюк.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив про свій намір звернутися в НАЗК і НАБУ з проханням вивчити поїздку в США очільника ДФС Романа Насірова на інавгурацію президента.

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявив, що є прихильником президента США Дональда Трампа. "Так, я є прихильником Трампа, який був у США (на інавгурації президента США). Цікаво було подивитися на таку подію", - сказав Насіров.

Він додав, що їздив на запрошення і не знає вартості відвідування інавгурації президента США.