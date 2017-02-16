Міненерго вивчає можливість ввезення вугілля з ПАР, Китаю та Австралії

Кабмін готує кошти на формування вугільного запасу.

Міненерго хоче закуповувати вугілля з Африки

Україна готова закуповувати вугілля з Південної Африки, Китаю та Австралії, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик після засідання РНБО, передає Hromadske.ua

"Ми будемо мати державний запас. Виділяються кошти на державний запас вугілля антрацитової групи. Поки не так багато підходящих варіантів. Це Південна Африка, Австралія та Китай", - сказав він.

На засіданні РНБО обговорювалася ситуація, пов'язана з енергетичною системою блокування.

"Нам важливо донести, що ці люди ставлять під загрозу економічну і політичну діяльність країни. Це вже не іграшки", - сказав міністр.

В Україні офіційно введені надзвичайні заходи у сфері енергетики, які, згідно з розміщеним увечері 15 лютого на урядовому порталі розпорядженням Кабміну, триватимуть один місяць (до 17 березня включно).