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Мінекономрозвитку запропонувало громадянам обговорити підвищення цін на алкоголь

3 травня в 14:02

Чиновники хочуть, щоб пляшка горілки коштувала 75 грн, і пропонують громадянам проголосувати за цю новацію.

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На сайті Мінекономіки можна проголосувати за або проти підвищення цін на алкоголь
Андрій Товстиженко, ZN.UA
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оприлюднило проект постанови Кабінету міністрів щодо підвищення мінімальних цін на деякі з алкогольних напоїв.

"З метою захисту споживачів від контрафактної та сурогатної продукції та зменшення частки тіньової економіки Мінекономрозвитку пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби пропонується збільшити на 7,64-11,3%; віскі, ром та джин - на 3,5-4,6%; коньяк (бренді) - на 3,4-6,1%; вина з додаванням спирту, ігристе та вермути - на 1,7-1,8%.

Згідно з проектом, мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки зросте на 7,64% - з 69,78 грн до 75,11 грн.

Проект документу оприлюднений 28 квітня 2017 року і буде доступний для обговорення і голосування на сайті Мінекономрозвитку протягом 30 днів за посиланням: http://bit.ly/2poJ9sR

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Нагадаємо що восени 2016 року Кабінет міністрів України підвищив мінімальні оптові і роздрібні ціни на алкогольні напої.  Мінімальна роздрібна ціна півлітрової пляшки горілки зросла на 27,1% - з 54,90 грн до 69,78 грн.

За матеріалами: DT.UA
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