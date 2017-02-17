Мін'юст вирішив скасувати більше сотні радянських регуляторних актів

В Україні досі діють норми, прийняті тоталітарним радянським режимом.
"Я думаю, що є ще сотні таких документів. Можу зробити маленький анонс, на наступному тижні ми скасуємо більше сотні регуляторних актів старих періодів ДФС і різних інспекцій", - сказав міністр юстиції України Павло Петренко журналістам по завершенню колегії Мін'юсту.
При цьому він додав, що буде зроблена відповідна презентація і нагадав, що все це проходить в рамках роботи Мін'юсту з Кабміном щодо дерегуляції скасування радянських бюрократичних документів.
Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України визнав такими, що втратили чинність з 1 січня 2017 року акти санітарного законодавства, прийняті до 1992 року.
Як повідомлялося, наприкінці 2015 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України скасувало 12776 ГОСТів, розроблених до 1992 року.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,