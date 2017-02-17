Топ Новини
<
>

Мін'юст вирішив скасувати більше сотні радянських регуляторних актів

17 лютого в 13:27

В Україні досі діють норми, прийняті тоталітарним радянським режимом.

Петренко_2
Міністр юстиції вирішив скасувати радянські норми
kmu.gov.ua
Міністерство юстиції України має намір скасувати більше ста бюрократичних регуляторних актів, які діяли з часів Радянського Союзу.

"Я думаю, що є ще сотні таких документів. Можу зробити маленький анонс, на наступному тижні ми скасуємо більше сотні регуляторних актів старих періодів ДФС і різних інспекцій", - сказав міністр юстиції України Павло Петренко журналістам по завершенню колегії Мін'юсту.

При цьому він додав, що буде зроблена відповідна презентація і нагадав, що все це проходить в рамках роботи Мін'юсту з Кабміном щодо дерегуляції скасування радянських бюрократичних документів.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України визнав такими, що втратили чинність з 1 січня 2017 року акти санітарного законодавства, прийняті до 1992 року.

Як повідомлялося, наприкінці 2015 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України скасувало 12776 ГОСТів, розроблених до 1992 року

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
Читайте також
Теги Рада міністерство
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.99
EUR 28.75
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...