Мін'юст клопотатиме про передачу політв'язня Вигівського з РФ до України

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Російський суд засудив українця до 11 років колонії суворого режиму.

Батько політв'язня Вигівського звернулася до Мін'юсту з проханням вирішити питання про передачу Україні його сина, засудженого російським судом за "шпигунство" Гордон

Міністерство юстиції ухвалило прийняти в Україні засудженого російським судом українцядля подальшого відбування покарання на підставі Конвенції про передачу засуджених осіб від 1983 року.

Як повідомила прес-служба Мін'юсту в суботу, 31 грудня, відповідні документи вже направлені до Дарницького районного суд міста Києва з клопотанням про приведення вироку суду Російської Федерації, яким засуджений Вигівський, у відповідність до законодавства України.

Після отримання копії постанови суду Мін'юст направить до Москви інформацію про прийняте рішення разом із копією постанови суду. Після цього в разі згоди всіх сторін може відбутися передача ув'язненого.

Дані дії Мін'юсту стали можливі після звернення отця політв'язня Петра Вигівського з проханням вирішити питання про передачу з Російської Федерації до України його сина Валентина, якого в Росії засудили нібито за шпигунство.

Нагадаємо, у грудні 2015 року російський суд засудив до 11 років колонії суворого режиму громадянина України Валентина Виговського за звинуваченням у шпигунстві.

Виговського незаконно затримали в Криму в 2014 році, висунувши звинувачення у скоєнні економічних злочинів, яке потім перекваліфікували на звинувачення у шпигунстві.

У серпні 2016 року Мін'юст передав РФ документи для екстрадиції Виговського. Батько Виговського тоді заявив про свої побоювання, що так просто росіяни не віддадуть його сина.