Мільйон дітей потребують допомоги у зв'язку з конфліктом у Донбасі – ЮНІСЕФ

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Кількість потребуючих дітей зросла вдвічі.

В ЮНІСЕФ відзвітували про дітей Донбасу

Мільйон дітей потребують допомоги у зв'язку з бойовими діями в Донбасі. Порівняно з 2016 роком, кількість таких дітей збільшилася майже вдвічі.

"Таке збільшення - а мова йде про ще 420 тисяч дівчаток і хлопчиків - пов'язано з тривалими бойовими діями і постійним погіршенням умов життя у східній Україні, звідки в інші регіони України вимушено переїхали близько 1,7 мільйона чоловік, багато сімей втратили джерела доходу і доступ до соціальної допомоги та охорони здоров'я, а вартість життя різко зросла", - повідомляється в опублікованому 17 лютого звіті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). В ЮНІСЕФ відзначили, що ситуація є особливо гострою для приблизно 200 тисяч дітей, що проживають у межах 15 кілометрів по обидві сторони від лінії конфлікту на сході України - лінії, що розділяє підконтрольні і непідконтрольні уряду території, і де бойові дії є найбільш інтенсивними.

19 тисяч дітей в цій зоні піддаються загрозі постраждати від мін і боєприпасів, а 12 тисяч дітей живуть у населених пунктах, що зазнають обстріл мінімум раз на місяць.

"Це невидиме надзвичайний стан - криза, про яку більшість світу вже забуло, - пояснила Джованна Барберис, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні. - Протягом останніх трьох років діти на сході України живуть в постійному страху непередбачуваних бойових дій і обстрілів. Їх школи були зруйновані, вони були змушені покинути свої будинки, і втратили доступ до таких базових цінностей, як тепло і вода".

У фонді зазначили, що понад 740 шкіл, тобто кожна п'ята в Донбасі – пошкоджені або зруйновані. У фонді закликає всі сторони конфлікту негайно повернутися до своїх зобов'язань щодо припинення вогню і забезпечити безперешкодний доступ до гуманітарної допомоги.

На допомогу постраждалим в результаті конфлікту дітям необхідно 31,3 млн доларів. На сьогодні було отримано приблизно 10% від необхідної суми.

Раніше повідомлялося, що до війни в Донбасі (Донецька і Луганська області) проживав мільйон дитячого населення, та достовірної статистики про те, скільки дітей залишилося в Україні, скільки на непідконтрольної території, скільки вивезено батьками за межі країни — ні.