"Метінвест" зупинив "ЄМЗ" та "Краснодонвугілля"

Виробництво зупинено через брак вугілля.

"ЄМЗ" зупинив роботу через блокаду

Група " Метінвест " зупинила "Єнакіївський металургійний завод" (Донецька область) і ПАТ "Краснодонвугілля" (Луганська обл.), які знаходяться на тимчасово не підконтрольній території Україні, повідомляється в прес-релізі компанії.

За даними "Метінвест", виробництво зупинено через воєнні дії і блокаду залізничного сполучення в зоні АТО.

З початку бойових дій в регіоні "ЄМЗ" працює в умовах неритмічних поставок залізорудної сировини (ЗРС). Після того, як протестувальники заблокували рух на перегоні Ясинувата – Скотоватая, ввезення сировини та вивезення готової продукції став неможливим. На "ЄМЗ" закінчилися роботи по підготовці до тимчасової консервації. Вироблено видування доменних печей №3 і №5, припинена робота конвертерного цеху. Макіївська філія ЄМЗ буде зупинена 25 лютого.

Також через блокаду залізничного сполучення зупинено видобуток на всіх шахтах вугільного об'єднання "Краснодонвугілля", виробника коксівного вугілля.

За даними компанії, "Єнакіївський метзавод" та "Краснодонвугілля" зареєстровані на підконтрольній території Україні і сплачують усі передбачені законом України податки і збори в державний бюджет.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті і станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну була прийнята постанова про введення надзвичайних заходів у енергетиці.

На наступний день президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичної безпеки України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення і наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".