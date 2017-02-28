Метеорологічна весна прийшла у Київ на місяць раніше терміну

Метеорологічна зима тривала в цілому 81 день, що на 24 дні коротше кліматичної норми.

Синоптики: Зима в Київ вже не повернеться Василь Артюшенко, DT.UA

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, починаючи з 18 лютого середньодобова температура у Києві щодня перевищувала 0°.

"Це означає, що метеорологічна весна прийшла у Київ на 11 днів раніше календарної", - йдеться в повідомленні.

Нинішня зима закінчилася 17 лютого і тривала з 29 листопада у цілому 81 день, що на 24 дні коротше кліматичної норми.

"Враховуючи прогноз Укргідрометцентру, середньодобові температури в столиці будуть підвищуватися, тому повернення зими неможливо, незважаючи на прогнози самозваних синоптиків", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що метеорологічна зима в Києві настала 29 листопада, коли середньодобова температура повітря знизилася до -3,3°. Зима прийшла в столицю на місяць раніше, ніж у минулому році, коли вона почалася 29 грудня. Середньостатистична зима триває 105 днів - до 20 березня. Абсолютний мінімум київської зими 32,9° морозу зафіксовано 11 січня 1950 року.